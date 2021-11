Milan, Messias recuperato: torna ad allenarsi in gruppo

Buone notizie in casa Milan. Junior Messias è tornato ad allenarsi in gruppo quest’oggi a Milanello: il brasiliano è dunque da considerarsi recuperato in vista delle prossime sfide dei rossoneri, attesi dalla sfida alla Fiorentina e poi dalla decisiva gara contro l’Atletico Madrid in Champions League.

Una pedina importante per Stefano Pioli che ha praticamente dovuto fare a meno del giocatore per tutto questo inizio di campionato, a causa di diversi infortuni che il giocatore ha subito.

Per quanto riguarda Alessio Romagnoli, ancora allenamento personalizzato. Ma il difensore dovrebbe recuperare per la prossima settimana.

Foto: Twitter Milan