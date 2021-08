Milan, meglio Ziyech o Vlasic domani che soltanto Ilicic (con tutto il rispetto) oggi

Josip Ilicic è un offensivo di spessore, anche se è reduce da una stagione non troppo competitiva con l’Atalanta. E’ sul mercato, ha un contratto in scadenza, piace da sempre al Milan che ha un’intesa con lui e che vorrebbe spendere il minimo sindacale o quasi. Il trequartista non è più un bambino, viaggia verso le 34 primavere, bisogna anche non trascurare questi non minimi dettagli. Quindi, vada per lo Ilicic, a patto che non sia l’unico colpo negli ultimi trenta metri. Con tutto il rispetto e la stima per il talento sloveno in uscita dalla Dea e non convocato per l’amichevole con il West Ham, servirebbe un Vlasic o uno Ziyech. Magari quest’ultimo se il Chelsea dovesse aprire più avanti a un prestito, Soltanto in questo modo il decollo del Milan sarebbe completo. E crediamo che i rossoneri vogliano frequentare questa tangenziale, il doppio colpo per un salto di qualità.

Foto: Instagram Ziyech