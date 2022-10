Milan mattatore in trasferta: rossoneri unici imbattuti fuori casa nei top cinque campionati europei nel 2022

Il Milan vince ancora una volta in trasferta: termina 1-2 al Bentegodi contro l’Hellas Verona, decisiva la rete di Tonali all’81’. I rossoneri si sono confermati una vera macchina da punti lontana dalle mura amiche di San Siro. Un rendimento esterno come nessun altro in Europa. Infatti, i rossoneri sono l’unica squadra dei top-5 campionati europei a vantare l’imbattibilità esterna nell’anno solare 2022.

Foto: Instagram Milan