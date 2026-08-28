Milan, Massaro: “Faremo di tutto per essere i migliori in Italia e nel mondo. Camarda? Amorim ci crede molto”

28/08/2026 | 14:16:11

Daniele Massaro, brand ambassador del Milan, si è così espresso a Sky al termine dei sorteggi di Europa League: “È una giornata un po’ particolare per me, perché rappresento il Milan, ma manca al mio fianco una persona come il nostro, il mio, Capitano Franco Baresi. Al di là del girone, la cosa bella è che ogni giorno Amorim spiega cosa sia il Milan, cosa sia la leadership, cosa vuol dire il senso di appartenenza, cosa ci aspetta sia in campo nazionale che internazionale. La squadra ha iniziato bene la stagione. Conosciamo qualche squadra del girone, altre meno, ma avremo modo di studiarle e cercheremo di fare del nostro meglio in ogni partita. Baresi? La leadership e il suo senso di appartenenza si sentono. I ragazzi, con un allenatore che sa cosa vuol dire il Milan, lo sanno. Magari ci saranno avversari più bravi di noi, ma noi faremo di tutto per essere i più forti di tutto in Italia, in Europa e nel mondo. Se il mister ha deciso di far tornare a casa Camarda vuol dire che ci crede molto. Ha margini di crescita, lo ha dimostrato nelle amichevoli e può essere utile anche dalla panchina come ero abituato io. L’importante è che faccia la differenza”.

foto sito milan