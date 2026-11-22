Milan, manita al Frosinone: autogol di Calvani, Ramos, Jashari, Cisse e Pulisic

22/11/2026 | 19:52:39

Il Milan risponde presente alle vittorie di Lazio, Roma, Napoli e Juventus e ne rifila cinque al Frosinone di Alvini. A San Siro finisce 5-1 per il diavolo, apre l’autogol di Calvani, mentre Ramos firma il raddoppio al 19′. Masini riapre la partita al 25′, ma nel secondo tempo la squadra di Amorim sfrutta il campo aperto lasciato dal Frosinone e chiude la partita con i gol di Jashari, Cisse e Pulisic. I rossoneri tornano al quarto posto.

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