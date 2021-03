Milan-Manchester Uniter, le ultime sulle probabili formazioni

In casa rossonera, probabilmente, tornerà Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto al centro dell’attacco pur non avendo i novanta minuti nelle gambe, complici le condizioni fisiche tutt’altro che ottimali di Ante Rebic e Rafael Leao. A metà campo ballottaggio in corso fra Ismael Bennacer e Soualiho Meite per affiancare Franck Kessie. L’algerino, come ha dichiarato lo stesso Pioli, è completamente recuperato e farà parte dei convocati. Tuttavia, potrebbe essergli preferito l’ivoriano ex Torino nella formazione titolare. In difesa spazio a Davide Calabria e Theo Hernandez sulle fasce, mentre la coppia centrale verrà formata da Fikayo Tomori e Simon Kjaer. Ole Gunnar Solskjaer potrà di nuovo contare sul contributo offensivo di Marcus Rashford, ma dovrà ancora fare a meno di Edinson Cavani, il quale ha accusato oggi una ricaduta. Nel reparto avanzato mancherà anche Anthony Martial. Per il centrocampo, invece, saranno a disposizione sia Paul Pogba che Donny Van de Beek: il primo potrebbe scendere in campo dal primo minuto, mentre l’olandese, verosimilmente, siederà in panchina. Queste le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; James, Bruno Fernandes, Fred; Rashford

Foto: twitter personale