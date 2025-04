Milan, Maignan già può giocare domani. Anche Gimenez torna in gruppo

Buone notizie in casa Milan. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri ritrovano Mike Maignan. Il francese, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la tremenda testata con Jimenez contro l’Udinese, ha spinto per accelerare i tempi di recupero dopo il trauma cranico. Salvo sorprese, sarà regolarmente tra i pali della porta rossonera nella sfida casalinga contro l’Atalanta di domani sera. Maignan era destinato a rientrare direttamente mercoledì nel derby di Coppa Italia con l’Inter, ma è stato lo stesso portiere a spingere per tornare in campo. Oltre al francese, anche Santiago Gimenez, che ieri ha festeggiato il suo 24° compleanno, è tornato ad allenarsi in gruppo e farà quindi parte anche lui della lista dei convocati di Sergio Conceiçao per l’Atalanta. Kyle Walker, operato dieci giorni fa per la rottura del gomito, potrebbe anche lui tornare per il derby.

Foto: Instagram Milan