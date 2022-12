Milan-Lumezzane 3-2: rossoneri a segno con Adli, Alesi ed Eletu

Oggi si è disputata l’amichevole tra Milan e Lumezzane. La squadra rossonera si è aggiudicata la partita grazie alle reti di Adli, Alesi ed Eletu, sebbene la vittoria del Milan sia stata molto sofferta e faticosa. Ottima la performance di Adli che deve recuperare posti nelle gerarchie di Pioli e, a giudicare dalla prestazione, ha iniziato la missione con il piglio giusto. Altra partita buona per Alesi, a segno sul tabellino, e attenzione a Victor Eletu, baby talento del Milan che sta già mettendosi in mostra. Buona amichevole per Pioli che ha concesso spazio a giovani e non, dando la possibilità a tutti di scaldare i motori.

Foto: Twitter Milan