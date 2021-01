Milan, l’ultimo weekend prima di Mandzukic. Tutto in pochi giorni

Mercoledi 13 gennaio, alle 23.18, la clamorosa indiscrezione di Sportitalia: Mario Mandzukic in orbita Milan. Quattro giorni dopo arriviamo all’ultimo weekend prima della fumata bianca, su accordi ormai impostati e che devono soltanto essere formalizzati. Non c’erano grandi valutazioni da fare, è stata subito una cosa molto seria, al punto che i sei mesi inizialmente concordati potrebbero diventare un contratto fino al 2022, direttamente o con un’opzione di rinnovo che scatterebbe a condizioni semplicissime.

Tutto questo per trasmettere a Mandzukic il concetto (lui croato orgogliosissimo) che il Milan ci punta. In fondo, se Ibra a quasi 40 sta facendo quello che sta facendo, Super Mario classe 1986 può essere utilissimo alla causa. Non c’erano troppe riserve da sciogliere, ma solo qualche giorno da far scivolare prima dei passaggi formali. Vice Ibra? Anche alle spalle di Ibra nel 4-2-3-1. Mandzukic rossonero: la sua pazienza sta per essere premiata e anche il no a tutti i club (almeno quattro) che lo hanno cercato per proporgli un anno e mezzo e tanti soldi. Ma lui voleva il Milan, ha saputo aspettare, ora merita il premio…

Foto: Twitter personali