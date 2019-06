Milan, l’Uefa sospende il procedimento sul FPF in attesa del Tas. La nota

L’Uefa ha sospeso il processo contro il Milan per la violazione del FPF e attende l’esito del ricorso al TAS per il primo procedimento. Questa la sentenza arrivata pochi minuti fa: “La Camera arbitrale dell’UEFA Club Financial Control Body (CFCB) ha emesso un decreto procedurale che sospende il procedimento nei confronti di AC Milan per il mancato rispetto del requisito di pareggio durante l’attuale periodo di monitoraggio valutato nella stagione 2018/19 e che copre i periodi di segnalazione che terminano nel 2016, 2017 e 2018”, si legge nella nota dell’Uefa. La sospensione del procedimento rimarrà in vigore fino a dopo l’emissione del lodo nel procedimento Tas in corso relativi alla sanzione imposta al club per non aver rispettato il requisito di pareggio per i periodi di segnalazione 2015, 2016 e 2017”.