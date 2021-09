Klopp: “Milan partito bene, sarà dura per noi. Che giocatore Ibra! Girone? Da Champions”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di domani contro il Milan in Champions League. Di seguito le sue parole:

Su Milan-Liverpool

“Ho più in mente le due finali ma se pensi a qualsiasi sfida in Europe tra Liverpool e Milan, è una gara sempre “must”, da vedere. Il Milan non gioca in Champions da anni ma sta andando bene da 18 mesi. Questa stagione è iniziata bene quindi sarà dura per noi: è una bella sfida, ce ne sono diverse in Champions, questa è una di quelle”.

Sul girone

“È un gruppo difficile. Non credo che nessuno abbia pensato ‘che bel gruppo’ al sorteggio. È duro, evidente. Atletico, Porto sono squadre esperte e che giocano sempre in Champions, il Milan ha grande storia. Un gruppo da Champions”.

Su Ibrahimovic

“Che giocatore… che giocatore! Ho visto i video del suo infortunio e posso dire che questo è un uomo eccezionale, fatto per momenti straordinaria. Se non gioca Giroud, toccherà a lui. Entrambi sono ottimi calciatori. Zlatan è uno dei più grandi che ho mai visto nella mia carriera nel calcio. Lo sa e ce lo dice. Ha ancora tanto carburante nel serbatoio, è capace di giocare in ogni campionato ed è eccezionale”.

Sulla finale di Istanbul

“Ricordo il primo tempo a senso unico e i grandi salvataggi di Dudek che hanno tenuto il Liverpool in partita. L’ho vista da appassionato di calcio e non da tifoso del Milan o del Liverpool e dopo il 3-0 sembrava che il Milan avesse deciso di diventare una delle squadre più forti al mondo, ma non è andata così”.

Sull’infortunato Elliott

“Ho parlato con Elliott al termine della partita e non era al settimo cielo, ma oggi sarà a Londra per l’intervento ed è il primo passo per il suo ritorno, aspettiamo notizie per il dopo intervento”.ù

Sul ritorno dei tifosi allo stadio

“Si tratta di ottenere abbastanza punti per passare il turno, quindi non dovremmo perdere tempo. Era da molto che non giocavamo in casa ad Anfield con i tifosi. Non vedo l’ora di rivivere queste serate in compagnia dei supporter”.

