Milan, lesione al polpaccio per Kalulu

Brutte notizie per il Milan, l’infortunio rimediato dal difensore Pierre Kalulu nel ritiro della Francia U21 è più serio del previsto. I primi accertamenti, infatti, hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Saranno effettuati nuovi controlli successivamente per monitorare l’andamento del recupero e stabilire con certezza i tempi per il rientro.

Foto: Instagram Kalulu