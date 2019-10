Milan-Lecce, le ultimissime sulle probabili formazioni

In casa Milan è tutto pronto per il debutto di Stefano Pioli contro il Lecce. I rossoneri dovrebbe schierarsi con il 4-3-3 con Donnarumma in porta, Conti, Musacchio, Romagnoli e Hernandez nel pacchetto arretrato; Biglia in cabina di regia con Kessie e Paquetá ai lati dell’italo-argentino; in avanti il tridente composto da Suso, Leão e Calhanoglu. Fabio Liverani sarebbe propenso a rispondere con il consueto 4-3-1-2: l’ex Gabriel tra i pali, Risapoli, Rossettini, Lucioni e Calderoni nella linea difensiva; Majer, Tachsidis e Petriccione (in vantaggio su Tabanelli) a centrocampo con Mancosu alle spalle di Falco (primo per numero di dribbling in Serie A finora) e Babacar. Appuntamento alle 20:45. A seguire le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetá; Suso, Leão, Calhanoglu. Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Babacar.

Foto: Telegraph