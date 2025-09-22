Milan-Lecce, i convocati di Di Francesco

22/09/2025 | 19:25:31

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocato per il match di domani contro il Milan. Assenti Jean e Marchwiński, Pérez (convocato in Nazionale), Pierret (infortunato), Banda (squalificato) e Sottil (affaticamento muscolare)

Portieri: 30. Falcone, 1. Früchtl, 32. Samooja.

Difensori: 25. Gallo, 4. Gaspar, 21. Kouassi, 3. Ndaba, 5. Siebert, 44. Tiago Gabriel, 17. Veiga.

Centrocampisti: 10. Berisha, 29. Coulibaly, 28. Gorter, 14. Helgason, 77. Kaba, 80. Kovac, 20. Ramadani, 6. Sala.

Attaccanti: 22. Camarda, 7. Morente, 11. N’Dri, 50. Pierotti, 9. Štulić

FOTO: Sito Lecce