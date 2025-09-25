Milan, Leao torna in gruppo

25/09/2025 | 15:14:11

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, ha partecipato questa mattina alla seduta d’allenamento insieme a tutta la squadra, aumentando quindi le possibilità di vederlo in campo nella sfida contro il Napoli, in programma domenica alle 20:45.

Il portoghese non si allenava con il gruppo dalla gara d’esordio stagionale contro il Bari, in Coppa Italia, disputata ben 38 giorni fa. Maggiori informazioni sulle sue condizioni saranno disponibili dopo la seduta di domani e la rifinitura di sabato.

Foto: Instagram Leao