Siparietto in casa Milan fra Kryzystof Piatek e Rafael Leao. I due attaccanti rossoneri, in ballottaggio per un posto da titolare nel match contro il Lecce di domenica, sui social hanno scherzato. In particolare, l’ex Lille avrebbe preso in giro il numero 9, filmandolo mentre lo apostrofava con “Brutto polacco”. Risposta altrettanto scherzosa, nonostante il momento non propriamente eccezionale, di Piatek.

Foto: Milan Twitter