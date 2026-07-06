Milan, le prime parole di Amorim atterrato a Linate: “Sono davvero orgoglioso di trovarmi qui”

06/07/2026 | 14:33:48

Il nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim è atterrato pochi minuti fa a Milano Linate. Queste le sue parole ai media presenti:

“Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l’allenatore del Milan. Perché ho scelto il Milan? È un club davvero speciale per me, è una grande sfida. Avevo promesso a me stesso, dopo l’ultima esperienza, che avrei scelto una sfida più piccola, ma il fatto di essere qui è una cosa ancora più grande. Sono davvero orgoglioso di trovarmi qui, voglio solo lavorare con i miei giocatori, con il mio staff e lavorare sodo. Se sono venuto per vincere? Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Abbiamo tanto da fare, ma se sei l’allenatore del Milan devi giocare per vincere”.

L’allenatore portoghese passerà nelle prossime ore a Casa Milan per poi dirigersi domani a Milanello per iniziare a prendere confidenza con le strutture del centro sportivo.

Foto: Sportitalia