Milan, le prime immagini di Mandzukic in allenamento

Primo allenamento per Mario Mandzukic a Milanello. Il croato ha svolto per lo più una seduta in palestra e poi ha incontrato il gruppo rossonero.

Il croato si mette a disposizione di Pioli che lo valuterà se portarlo già in vista della gara con l’Atalanta di sabato prossimo.

Foto: Twitter Milan