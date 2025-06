Milan, le mosse a centrocampo: Ricci in chiusura, il balletto Jashari-Xhaka

25/06/2025 | 23:59:38

Il Milan vuole fare almeno due centrocampisti dopo aver preso Modric (manca solo l’annuncio ufficiale che arriverà dopo le visite). Da ieri a mezzogiorno, come raccontato in esclusiva, ha avuto un forte impulso la trattativa per Samuele Ricci. Ora si tratta solo di definire i dettagli con il Torino, operazione da 25 milioni complessivi. Il Milan vuole chiudere un altro colpo a centrocampo, il balletto per Xhaka continua (il papà spinge, il ds del Bayer nega). La realtà è che il Milan è rimasto stregato da Jashari, gioiello del Bruges ed esclusiva Sportitalia del 12 giugno, ma serve una proposta che si avvicini il più possibile a 35 milioni (magari di base fissa) per battere la concorrenza. E per esaudire il desiderio di Jashari che vuole il Milan ma che deve aspettare.

Foto: Instagram Torino