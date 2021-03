Milan, le condizioni di Ibra, Calhanoglu e Rebic usciti per infortunio

Nonostante Pioli abbia provato a sminuire nel post gara, dicendo che i tre infortuni sono “probabilmente affaticamenti”, in casa Milan c’è apprensione per le condizioni dei tre elementi offensivi usciti anzi tempo dalla gara contro la Roma.

Per Zlatan Ibrahimovic problema all’adduttore sinistro. Per Hakan Calhanoglu al flessore sinistro. Per Ante Rebic problema all’anca. Ovviamente l’entità degli infortuni verrà valutata in questi giorni. Una brutta tegola per Pioli visto le gare ravvicinate, ora con il turno infrasettimanale di campionato, poi gli ottavi di Europa League con il Manchester United.

Foto: Twitter Milan