Milan-Lazio, le ultimissime sulle probabili formazioni

All’andata finì 0-0, domani Milan e Lazio si giocheranno a San Siro la qualificazione alla finalissima di Coppa Italia. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Rino Gattuso sembra intenzionato a cambiare modulo e uomini, passando a una difesa 3, con l’utilizzo di Caldara dal primo minuto. Davanti a Reina, gli altri due centrali saranno Musacchio e Romagnoli, con Calabria e Laxalt sugli esterni. In mediana i muscoli di Kessie e Bakayoko, mentre in attacco spazio al tridente composto da Suso, Piatek e Castillejo. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Radu per infortunio, al suo posto pronto Luiz Felipe, che andrà a completare il terzetto di difesa insieme a Bastos e Acerbi. Sulle corsie agiranno Romulo e Lulic, poi a centrocampo Luis Alberto, Leiva e Milinkovic-Savic. L’attacco sarà affidato a Immobile, al suo fianco uno tra Caicedo e Correa, con l’argentino leggermente favorito.

MILAN-LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Milan (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo. Allenatore: Gattuso

Lazio (3-5-2): Strakosha, Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa (Caicedo), Immobile. All: Simone Inzaghi