MIlan-Lazio, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera a San Siro quarti di finale di Coppa Italia: partita secca, chi passa va in semifinale. Pioli non avrà Ibrahimovic, mentre Tomori non dovrebbe partire dall’inizio. Sarri schiera la migliore formazione possibile, ma potrebbe dare un turno di riposo a Pedro per schierare Felipe Anderson. Il buon momento di Luis Alberto autorizza a pensare a una conferma, a discapito di Basic. Queste le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

FOTO: Twitter Milan