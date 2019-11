Milan-Lazio, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera a San Siro andrà in scena Milan-Lazio, posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Pioli rischia di dover rinunciare a Suso, fermato nell’allenamento di oggi da un risentimento muscolare. Al suo posto pronto Castillejo nel 4-3-3 rossonero insieme a Piatek e Calhanoglu. Tra i pali il solito Donnarumma, davanti a lui spazio a Calabria, Duarte, Romagnoli e Theo Hernandez. In mediana ecco Paquetà e Kessie (favorito su Bonaventura) ai lati di Bennacer. Pochi dubbi anche per Inzaghi: in difesa al fianco del leader Acerbi ci saranno Luiz Felipe e Bastos, mentre a centrocampo, rispetto alla partita contro il Torino, rientrano Leiva e Lazzari al posto di Cataldi e Marusic. In attacco spazio a Ciro Immobile, con al suo fianco Correa.

MILAN-LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessie; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Foto: Twitter ufficiale Milan