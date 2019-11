Milan-Lazio, i convocati di Pioli e Inzaghi: fuori Suso

Sono stati resi noti i convocati di Stefano Pioli e Simone Inzaghi per Milan-Lazio, gara in programma stasera e valida per l’undicesima giornata della Serie A. Out Suso e Musacchio per problemi fisici, ci sono Caldara e Vavro. Questa la lista completa:

CONVOCATI MILAN: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina, Calabria, Caldara, Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Rodríguez, Romagnoli, Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, PaquetáBorini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić.

CONVOCATI LAZIO: Acerbi, Adekanye, Alia, Bastos, Berisha, Caicedo, Cataldi, Correa, Guerrieri, Immobile, Jony, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lukaku, Lulic, Luiz Felipe, Marusic, Milinkovic, Parolo, Patric, Radu, Strakosha, Vavro.

Foto: Twitter ufficiale Milan