Milan-Lazio è 1-0 all’intervallo: i rossoneri sbagliano anche un rigore

Finisce 1-0 il primo tempo di Milan-Lazio, gara valida per la terza giornata di Serie A. Dopo una fase iniziale di studio, i rossoneri hanno preso in mano il pallino del gioco andando a siglare la rete del vantaggio al 45′ con Leao. Cinque minuti più tardi, in pieno recupero, Kessie ha fallito un tiro dal dischetto, concesso da Chiffi dopo essere andato al VAR. Gli uomini di Pioli reclamano anche un altro rigore (Diaz abbattuto in area), non assegnato al 26′ dall’arbitro di Padova, nonostante questi sia stato richiamato dal VAR a rivedere l’azione.

Foto: Twitter Milan