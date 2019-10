Milan, l’attacco non decolla: 9 gol in 9 gare, mai così male da 24 anni

Un inizio di stagione molto complicato per il Milan. Prima con Giampaolo, poi con Pioli, il club rossonero non è mai riuscito a ingranare le marce giuste. E i numeri sono emblematici: 5 sconfitte nelle prime 9 giornate di Serie A, 10 punti totali e dodicesimo posto in classifica a sole tre lunghezze dalla zona retrocessione. Ma uno dei dati più allarmanti riguarda la fase offensiva, tanto che il Diavolo ha il quintultimo attacco del campionato. Il Milan, infatti, ha segnato appena nove reti in altrettante partite, di cui tre su calcio di rigore. Numeri da incubo, considerato che si tratta di un record negativo negli ultimi ventiquattro anni. Urge una svolta, a partire dalla sfida di giovedì contro la Spal.

Foto: sito ufficiale Milan