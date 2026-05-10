Milan, la protesta e lo striscione dei tifosi contro Furlani: “Vattene”
10/05/2026 | 20:17:40
I tifosi del Milan protestano contro Furlani. La protesta annunciata da tutta la settimana, è andata in scena nel pre partita della gara contro l’Atalanta che si giocherà questa sera a San Siro alle ore 20.45. Il corteo capeggiato dalla Curva Sud è partito da Piazza Axum in direzione San Siro, guidato in testa da uno striscione molto eloquente, contro l’amministratore delegato rossonero: “Furlani vattene”.
Foto: sito Milan