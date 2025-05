Milan, la protesta degli Ultras: “Domenica vi lasceremo soli con la vostra vergogna”

15/05/2025 | 16:36:41

Scatta la protesta degli ultras del Milan dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna. Attraverso una nota ufficiale diramata su Instagram, la Curva Sud ha annunciato il mancato sostegno alla squadra per la partita contro la Roma di domenica sera: “Dopo l’ultima prestazione indegna di ieri sera, l’ennesima di una stagione figlia di un’evidente incapacità dei dirigenti di via Aldo Rossi e di una squadra senza un briciolo di orgoglio, domenica a Roma vi lasceremo soli con la vostra vergogna! Questa decisione viene presa a prescindere da eventuali folli divieti di trasferta di cui si parla da giorni”, la nota diramata attraverso le storie Instagram.

Foto: Instagram Curva Sud Milano