Milan, la nota della Curva Sud: “Sarà una protesta civile. Ma ci faremo sentire”

24/05/2025 | 15:55:02

Il Milan chiude il campionato questa sera a San Siro bella gara contro il Monza, una gara che non ha nessuna valenza di classifica. Ma è una chance per i tifosi rossoneri di organizzare una dura ma civile protesta contro la proprietà.

Quarta la nota della Curva Sud rossonera: “Siamo tutti sulla stessa barca: dobbiamo remare nella stessa direzione. Si dovrà parlare solo della nostra protesta civile. non diamo motivo a nessuno di spostare l’attenzione su altro. Ci posizioniamo tutti giù, sul piazzale. le scale, la rampa e tutto il piano rialzato di fronte al bar e all’ingresso dello store di casa Milan devono restare liberi. Nella piazza si terrà un evento di musica techno che durerà tutto il giorno. in accordo con chi lo organizza, la musica verrà spenta durante il tempo della nostra iniziativa. Una volta conclusa la manifestazione, andremo tutti insieme a piedi verso lo stadio, dietro uno striscione che aprirà il corteo. durante il tragitto canteremo per noi e per il milanismo. Dobbiamo essere responsabili, uniti e impeccabili, raggiungiamo casa Milan in metro, poi torniamo tutti a piedi”.

Foto: sito Milan