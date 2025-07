Milan, la lista dei convocati per la preparazione estiva: out Theo e Bennacer

06/07/2025 | 19:11:54

Il Milan dà il via al ritiro estivo. Tra i convocati spiccano assenze pesanti: out Theo Hernandez e Bennacer. Ecco cosa si legge sul sito ufficiale: Dopo due giornate di test atletici e fisici a Milanello, i rossoneri sono pronti a iniziare il lavoro preparativo alla stagione 2025/26. Ecco i giocatori che si ritroveranno questa sera per l’inizio del ritiro e che parteciperanno agli allenamenti a partire da domani, lunedì 7 luglio 2025.

I CONVOCATI

Bartesaghi, Bondo, Chukwueze, Colombo, Comotto, E. Royal, Fofana, Gabbia, Jiménez, Leão, Liberali, Loftus-Cheek, Magni, Maignan, Musah, Nava, Okafor, Pavlović, Pobega, Pulisic, Ricci, Saelemaekers, Sportiello, Terracciano, Thiaw, Tomori, Torriani, Vos.

Foto: Twitter Milan