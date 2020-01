Milan, la Curva Sud ricorda alla squadra il 5-0 di Bergamo. Boato rossonero per Ibra

I tifosi del Milan accolgono per la prima volta a San Siro il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, e lo fanno con un lungo boato, scandito da copiosi applausi e cori. Il campione svedese ha ringraziato per il calore, poi si è accomodato in panchina nella sfida delle 15:00 contro la Sampdoria. Prima del fischio d’inizio, i tifosi della Curva Sud hanno esposto uno striscione significativo: “Atalanta-Milan 5-0”. Un ricordo da cancellare il più presto possibile.

Foto: Twitter Milan