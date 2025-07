Milan, la curva protesta ancora: “Domani non saremo presenti al raduno a Milanello”

06/07/2025 | 10:27:54

In una storia Instagram pubblicata in questi minuti, la Curva Sud Milano ha annunciato che non ci sarà domani al primo giorno di raduno a Milanello del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. Comunicato breve ma deciso quello del tifo organizzato rossonero, che ha scritto: “Domani la Curva Sud non sarà presente al raduno a Milanello. Ringraziamo tutte le persone che ieri sono passate anche solo per un saluto, per una birra, per respirare un po’ di quel MILANISMO e rivedere striscioni e bandiere che da tempo ci sono proibiti allo stadio…AVANTI ULTRAS, AVANTI MILANISTI” si legge nel comunicato ufficiale.

Foto: Instagram Milan