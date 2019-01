Un esterno offensivo da regalare a Rino Gattuso entro le 20 di domani sera, questo il diktat in casa Milan. I tempi ormai stringono e non depongono a favore del club rossonero, comunque al lavoro per sbloccare una delle trame imbastite. Il tentativo con il Nizza per Saint-Maximin si è arenato, perlomeno temporaneamente, perché non collimano le valutazioni. Il Milan ha proposto una valutazione complessiva di circa 25 milioni, passando per un prestito oneroso, ma il Nizza valuta l’esterno classe 1997 almeno 10 milioni in più e non vorrebbe privarsi del giocatore a gennaio. Questa la situazione a meno di 20 ore dalla fine del mercato, vedremo se ci saranno rilanci e ulteriori sviluppi. Carrasco (cercato nei giorni scorsi anche dall’Inter) aveva aperto all’ipotesi prestito, ma gli ostacoli, a partire dall’ingaggio elevatissimo per arrivare alle complicazioni derivanti dal dover, eventualmente, chiudere un’operazione con la Cina, segnatamente con il Dalian Yifang, hanno complicato ulteriormente lo scenario. La suggestione Deulofeu era stata spenta nei giorni scorsi dal Watford, in queste ore ci sono stati nuovi contatti con Bruges per Groeneveld, che però per l’esterno olandese non vuole smuoversi dalla richiesta di 15 milioni cash, senza dilazioni. Questa la situazione attuale, senza poter ovviamente escludere nomi a sorpresa nel rush finale: il Milan e la corsa (disperata) contro il tempo per regalare un esterno offensivo a Gattuso…