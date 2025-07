Milan, la carica di Pulisic: “Che bello essere tornato”

12/07/2025 | 22:33:43

Il Milan è tra le prime squadre ad essersi già radunata per preparare la prossima stagione agli ordini di Massimiliano Allegri. In casa rossonera è tornato anche l’americano Christian Pulisic dopo le vacanze.

Il giocatore è tra i più carichi e motivati per provare a dare una svolta alla squadra dopo la deludente ultima stagione, dove è stato comunque il giocatore più positivo.

Pulisic sui social ha scritto: “Che bello essere tornato!”.

Foto: Instagram Milan