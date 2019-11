Milan, Krunic al 45’: “Abbiamo avuto sfortuna, dobbiamo rischiare qualcosa”

Al termine del primo tempo Rade Krunic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha commentato cosi l’andamento della gara: “Abbiamo avuto di nuovo sfortuna, sulla traversa Lozano era da solo e pensavamo fosse in fuorigioco. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo in entrambe le fasi di gioco, stiamo giocando bene e dobbiamo continuare così. Non abbiamo concesso molte occasioni, ma nella ripresa dobbiamo rischiare qualcosa in più nella loro metà campo perché altrimenti non si fa gol“.

Foto: Profilo Twitter Milan