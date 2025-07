Milan ko 1-0 in amichevole contro l’Arsenal. Decide Saka. I rossoneri vincono i rigori

23/07/2025 | 15:47:19

Amichevole di lusso per il Milan che a Singapore ha sfidato l’ambizioso Arsenal. I Gunners si impongono 1-0 con gol di Saka. Milan schierato con un 3-5-1-1, con Leao punta centrale, che non ha sfigurato.

Partita poi che si è conclusa comunque ai rigori (accordati già in precedenza al di là del risultato del 90′). Ai rigori vince il Milan 6-5.

Foto: X Arsenal