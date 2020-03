Milan, Kjaer non recupera. I convocati di Pioli per il Genoa

Non ha recuperato Kjaer in casa Milan. Il difensore, infatti, non rientra nei convocati di Pioli per la sfida contro il Genoa di questo pomeriggio. Per affiancare il capitano Romagnoli è ballottaggio tra Musacchio e Gabbia. Questi i convocati rossoneri:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, Soncin.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Rebić.

