Milan, niente ritiro per Kessié. L’ivoriano prenderà parte alle Olimpiadi in Giappone

Nell’attesa di definire la situazione rinnovo con il Milan, Frank Kessié non parteciperà al ritiro fissato per la squadra rossonera per partecipare insieme alla sua Costa d’Avorio, alle Olimpiadi in Giappone che inizieranno il 23 luglio e dureranno fino all’8 agosto.

Foto: Instagram giocatore