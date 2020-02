Milan-Juve: sfida nella sfida fra Ibrahimovic e Ronaldo. Attualmente prevale il portoghese

Manca poco alla partita tra Milan e Juventus valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Sale l’attesa per la sfida nella sfida tra Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. I due campioni si troveranno l’uno di fronte all’altro ancora volta.

In attesa dell’epilogo del match di stasera è il portoghese a prevalere con cinque vittorie mentre lo svedese ha ottenuto soltanto una vittoria.

Foto: Instagram ufficiale Ronaldo