Milan-Juve, pochissime emozioni e 0-0 inevitabile

Poche emozioni nel big match di San Siro tra Milan e Juventus che si chiude con un inevitabile 0-0. Una gara che non ha visto nessuna delle due squadre fare veramente male all’avversario, i due portieri Szczesny e Maignan poco impegnati e hanno corso davvero pochissimi rischi. Uno dei più classici 0-0 che non è utile a nessuna delle due compagini: la Juventus per una corsa al quarto posto e il Milan per l’inseguimento ai cugini nerazzurri verso lo scudetto che, al momento, dista 4 punti con l’Inter che deve recuperare una partita e il Napoli che ha agganciato i rossoneri al secondo posto a quota 49 punti. La formazione di Max Allegri resta ancorata al quinto posto a una sola lunghezza dall’Atalanta.

FOTO: instagram personale