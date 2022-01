Milan-Juve 0-0 all’intervallo e pochi squilli. Ibrahimovic ko

Pochi acuti a San Siro nel primo tempo del big match tra Milan e Juventus, le due squadre si sono affrontate a viso aperto ma senza farsi male a vicenda. Zero grandi occasioni se non qualche scaramuccia che non ha impensierito i due portieri Szczesny e Maignan. Da segnalare il ko di Zlatan Ibrahimovic che ha abbandonato il campo dopo soli 28′ minuti per un problema al tendine d’Achille: al suo posto Olivier Giroud.

FOTO: instagram personale