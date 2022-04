Milan-Investcorp: sono i giorni decisivi. In agenda un incontro con l’Uefa e con l’Inter. Maldini sarà confermato

Sono i giorni decisivi per l’accordo della cessione del Milan al fondo del Bahrain Investcorp. La trattativa procede spedita, scrive la Gazzetta dello Sport, come dimostra la riservatezza totale delle ultime ore. Sia Investcorp che Elliott vogliono arrivare al termine dell’esclusiva avendo già chiari e definiti i passi successivi. Quelli che eventualmente porteranno alle firme. Il primo appuntamento sarà a Nyon, con la nuova proprietà che si presenterebbe ai vertici dell’Uefa. Un altro appuntamento è previsto dai vertici dell’Inter per il tema nuovo San Siro: un nuovo Milan potrebbe voler ripensare il disegno attuale in favore di un impianto più imponente, in quanto Investcorp ha anche un ramo dedicato alle infrastrutture. Il minimo comun denominatore è di Paolo Maldini: secondo la fonte il contratto del dirigente rossonero, in scadenza in estate, sarà rinnovato.

FOTO: Twitter Maldini