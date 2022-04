Milan-Investcorp, due diligence quasi terminata: closing a stretto giro

Sono giorni cruciali nell’operazione straordinaria – sotto un aspetto tanto economico quanto calcistico – messa in piedi da Investcorp per portare il Milan sotto l’egida del fondo del Bahrain. Forte dell’esclusiva concessa da Eliott (fino alla fine aprile, ma potrebbe essere prolungata di qualche giorno se non si riuscisse a chiudere tutto questa settimana), Investcorp sta portando avanti la classica fase della due diligence, ovvero il processo che permette di valutare lo stato patrimoniale ed economico del soggetto da acquisire. Come scrive “La Gazzetta dello Sport“, le verifiche sono ormai quasi terminate, e tutto lascia pensare che si possa arrivare al closing nel giro di poco tempo. Eliott, nonostante l’interesse di altri compratori, ha capito come questa sia la soluzione giuta per tutti. Bisognerà vedere – si legge sulla Rosea – se le parti, nel caso trovassero effettivamente l’accordo totale a breve, decideranno di passare immediatamente all’annuncio o solo quando il Milan avrà concluso il campionato.

Foto: Twitter Milan