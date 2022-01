Milan, intera seduta con il gruppo per Ibrahimovic. Verso il rientro con la Roma anche Rebic e Leao

Il Milan continua a prepararsi in vista della sfida contro la Roma. Anche la situazione degli infortunati inizia a delinearsi: Ibrahimovic ha svolto l’intera seduta con il gruppo mentre Rebic e Leao hanno svolto un lavoro personalizzato con il portoghese che successivamente si è allenato con il resto della squadra. Tutti e tre procedono comunque spediti per tornare a disposizione di Pioli per la gara di giovedì.

FOTO: Twitter Milan