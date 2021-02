Milan-Inter, un derby regale. Comunque vada, inciderà moltissimo

Milan-Inter è un grande derby, stranamente alle 15 della domenica. Comunque vada inciderà, cerchiamo di capire perché: se vincesse il Milan, spazzerebbe via in un solo minuto le paturnie dell’ultima prestazione a La Spezia, scavalcherebbe i cugini a quota 52 e si riapproprierebbe della vetta in solitudine, a livello di autostima sarebbe una grande spremuta. Se vincesse l’Inter, potrebbe dare vita a una mini fuga nel periodo più delicato della stagione, andrebbe a quota 53 e scaverebbe un piccolo solco di quattro punti.

Il pareggio metterebbe coraggio a chi insegue con un ritardo importante, ci riferiamo alla Juve che deve comunque recuperare una partita. Sarà un pomeriggio affascinante che parte dal nuovo incrocio Ibrahimovic-Lukaku ma che contiene altri temi tecnici di assoluto spessore. Testa fredda e cuore caldo, ha dichiarato Pioli: vale per tutti.

Foto: Twitter Theo