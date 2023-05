Milan-Inter, San Siro si tingerà di rosso per il primo atto dell’Euroderby

Manca poco meno di due ore al fischio d’inizio del primo atto dell’Euroderby tra Milan e Inter. Sarà una serata storica per Milano e per il calcio italiano. Un derby tutto italiano in semifinale di Champions non si vedeva da quasi vent’anni (il primo nel 2003, il secondo nel 2005). Sarà un San Siro tutto esaurito, pronto a illuminarsi di rosso. Infatti sarà il rosso il tema cromatico dominante, come massimo riferimento visivo di questo primo derby di Champions. Il Milan ha chiesto a tutti i suoi tifosi – si legge su gazzetta.it – di accendere qualcosa di rosso in vista del primo round con l’Inter. È così che nasce il senso di “A light that never fades” – Una luce che non si spegne mai – campagna multicanale e globale che invita i tifosi a illuminare case, città e spazi digitali con una luce rossa.

Foto: Twitter Milan