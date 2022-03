È il giorno del derby di Milano. I numeri delle stracittadine in Coppa Italia

In quel di Milano cresce l’attesa in vista del derby che questa sera vedrà confrontarsi Inter e Milan in una stracittadina delicata, valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia e importante anche per rilanciare le ambizioni di due squadre che hanno bisogno di uno scatto mentale per superare un momento recente non brillantissimo.

Un derby di coppa che torna solamente per la quinta volta nel nuovo millennio, a poco più di un anno di distanza da quella sfida vinta dai nerazzurri nel gennaio 2021, grazie ad una magistrale punizione di Christian Eriksen allo scadere, che servì anche per dare la svolta alla stagione del danese, da allora divenuto centrale nel progetto Inter. Di recente, però, anche i rossoneri hanno raccolto soddisfazioni: nel 2017 fu Patrick Cutrone a mandare il pubblico milanista in estasi con una rete ai supplementari che valse la qualificazione in semifinale.

Nel complesso, i numeri dei derby di Coppa Italia vedono otto vittorie dell’Inter, dieci successi rossoneri (di cui uno ai supplementari) e sette pareggi. I nerazzurri hanno messo a segno ventiquattro reti, mentre quelle realizzate dal Milan sono dieci in più, trentaquattro. Spostando l’attenzione sui singoli marcatori, i capocannonieri sono Andriy Shevchenko e Giuseppe Sabadini, terzino rossonero negli anni settanta, entrambi a quota tre.

