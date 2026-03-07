Milan-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni del derby

07/03/2026 | 21:59:06

Alle 20.45, domani, il derby della Madonnina tra Milan e Inter.

In casa rossonera, possibile 3-5-2 per Allegri. Recuperato Bartesaghi, ma il classe 2005 partirà dalla panchina. Sulla sinistra chance per Estupinan, a centrocampo Fofana sarà preferito a Ricci e Jashari. Davanti confermata la coppia Leao-Pulisic, con Nkunku pronto a entrare all’occorrenza.

In casa Inter, analogo 3-5-2 anche per Chivu. Calhanoglu verso la panchina, dovrebbe essere Zielinski a fare il play. Thuram ha la febbre, si prova a recuperarlo (almeno per la panchina). Salgono le quotazioni di Bonny per far coppia con Pio Esposito. Luis Henrique in vantaggio su Dumfries e Mkhitaryan su Sucic.

Queste le probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Leão, Pulisic. All. Allegri

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan (Sucic), Dimarco; Esposito, Bonny. All. Chivu

