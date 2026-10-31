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Milan-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

31/10/2026 | 13:00:23

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A meno di otto ore dall’inizio del Derby della Madonnina, sono ancora aperti dei ballottaggi in casa Milan. Ruben Amorim deve decidere chi schierare sulla sinistra e, al momento, in vantaggio risulta Diawara su Bartesaghi. In casa Inter, invece, spazio ai titolarissimi, fatta eccezione per l’assenza di Lautaro. L’unico testa a testa riguarda la mezz’ala sinistra, con Mkhitaryan favorito su Zielinski.

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic.
All. Amorim

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram.
All. Chivu

Foto: Instagram Milan