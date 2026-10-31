Milan-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni
31/10/2026 | 13:00:23
A meno di otto ore dall’inizio del Derby della Madonnina, sono ancora aperti dei ballottaggi in casa Milan. Ruben Amorim deve decidere chi schierare sulla sinistra e, al momento, in vantaggio risulta Diawara su Bartesaghi. In casa Inter, invece, spazio ai titolarissimi, fatta eccezione per l’assenza di Lautaro. L’unico testa a testa riguarda la mezz’ala sinistra, con Mkhitaryan favorito su Zielinski.
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic.
All. Amorim
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram.
All. Chivu
Foto: Instagram Milan