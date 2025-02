Milan-Inter, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali del derby di Milano. Walker dal 1′ minuto per il Milan, con Pavlovic e Tomori centrali. Hernandez a sinistra, Musah e Bennacer in mediana. Classico 11 titolare per l’Inter, con la coppia d’attacco Martinez-Thuram.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi.

Foto: Instagram Serie A